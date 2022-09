By

'स्क्विड गेम'च्या ली जंग जे ला Best Actor चा, तर जेंडयाला युफोरिया ड्रामा सीरिजसाठी Best Actress चा पुरस्कार मिळाला आहे.

सपोर्टिंग Actor, ड्रामा- Matthew Macfadyen-Succession by TaboolaSponsored LinksYou May Like सपोर्टिंग Actress, लिमिटेड सीरीज/मूवी- Jennifer Coolidge-The White Lotus सपोर्टिंग Actor, लिमिटेड सीरीज/मूवी - Murray Bartlett-The White Lotus