लग्नानंतर (Marriage) पतीसोबत (Husband) पहिल्या रात्री एकमेकांना भेटवस्तू देण्याची प्रथा आपण सर्वांनीच ऐकली असेल. मुलांना आपल्या पत्नीसाठी भेटवस्तू निवडणे तसं सोपे जाते. परंतु मुलींना मात्र ते तितकेच अवघड जाते. आपण निवडलेली भेटवस्तू (Gift) पतीला आवडेल की नाही, या गोंधळात मुली अनेकदा आपल्या पतीसाठी भेटवस्तू निवडण्यास कचरतात. आपल्या पतीला त्यांची भेट आवडेल की नाही या गोंधळात अनेक मुली असतात. तुम्हीसुद्धा याच विचाराने हैराण असाल तर आज आपण अशा काही भेटवस्तूंबद्दल जाणून घेणार आहोत, जी तुम्ही लग्नाच्या पहिल्या रात्री पतीला देऊ शकता. (Gifts to be given on First Night of Marriage to Husband)