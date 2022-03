Image Gallery: उन्हाळ्यात व्यायाम करताय? या गोष्टींची घ्या काळजी

शरीर सुदृढ आणि निरोगी ठेवण्यासाठी अनेक लोक व्यायाम करतात. मात्र उन्हाळ्यामध्ये व्यायाम करताना काळजी घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. उन्हाळ्यामध्ये व्यायाम करताना काय काळजी घ्यावी, हे आज आपण पाहणार आहोत. (Take care of these things while exercising in summer