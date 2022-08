'Lord Of The Rings' च्या कलाकारांना 'मुंबईच्या डबेवाल्यांची' भुरळ!

The Rings Of The Power: हॉलीवूडच्या काही चित्रपटांनी जगभर आपला प्रेक्षकवर्ग निर्माण केला आहे. त्यामध्ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या चित्रपटाचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल. या चित्रपटानं भारतातल्या प्रेक्षकांनाही वेड लावलं आहे. (Hollywood Movies) सध्या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हा सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे." द लॉर्ड ऑफ दि रिंग्स" ची पुढील सिरीज " द रिंग्स ऑफ दी पॉवर " या प्राईम व्हिडीओ च्या 2 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होत आहे.

