Ganeshotsav 2022: राहुल देशपांडे लागले तयारीला, घडवला ईको फ्रेंडली बाप्पा

Rahul deshpande : सध्या सर्वत्र गणेशोत्सवाचे वारे वाहू लागले आहेत. थोड्याच दिवसात बाप्पा आपल्या घरी विराजमान होणार असल्याने जो तो मूर्ती, सजावट, मखर अशा पूर्व . तयारीच्या गडबडीत आहे. यामध्ये कलाकारही मागे नाहीत. गणेशोत्सवात कलाकारांच्या घरच्या बाप्पाकडे सर्वांचेच लक्ष्य लागलेले असते. त्यामुळे तो कसा वेगळा होईल यासाठी कलाकार प्रयत्न करत असतात. गायक आणि अभिनेता राहुल देशपांडे सध्या गणेशोत्सवाच्या तयारीत व्यस्त झाला आहे. नुकतेच त्याने काही फोटो शेयर केले ज्यामध्ये तो मूर्ती रंगवताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे त्याचे या माध्यमातून ईको फ्रेंडली गणेशोत्सव करण्याचा संदेश दिला आहे. (rahul deshpande shared post about eco friendly ganeshotsav 2022 he paints paper ganesh idol in pune)