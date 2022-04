Tips to control sleep in office: जेव्हा तुम्ही अभ्यास करत असता किंवा ऑफिसमध्ये काम करत असता तेव्हा अनेकदा झोप जास्त येते. विशेषत: जेव्हा तुमची रात्रीची झोप चांगली झालेली नसेल तेव्हा असं हमखास होतं. दुसरीकडे, लॅपटॉपवर काम करताना झोप येणे सामान्य आहे. मात्र, त्यामुळे कामावर चुकीचा परिणाम होतो. ऑफिसमध्ये झोप येण्याच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी तुम्ही काही सोप्या टिप्स अवलंबू शकता, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. (How to Control sleep in office? Try these methods to stay awake)