आरोग्यदायी व आनंदी जीवनासाठी व्यायाम करणे गरजेचे आहे. धकाधकीच्या जीवनात नियमित किमान अर्धा तास तरी व्यायाम (Exercise) केला पाहिजे. "हेल्दी असू तरच जीवन हॅप्पी राहील", असे सिनेअभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी (Sonali Kulkarni) हिने नवी सांगवी येथे म्हटलं आहे. आ.लक्ष्मण जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त माजी नगरसेवक शंकर जगताप यांच्या संकल्पनेतून 'हॅप्पी स्ट्रीट' (Happy Street) या मनोरंजन, व्यायाम, स्पर्धा, क्रीडा अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ती आली, तिनं पाहिलं, अन् तिनं जिंकलं… नवी सांगवी, पिंपळे गुरव,जुनी सांगवी परिसरातील बाळगोपाळांपासून ते जेष्ठांपर्यंत सर्वांनी ‘हॅप्पी स्ट्रीट’ या उपक्रमाचा आनंद घेतला.(Sonali Kulkarni: Exercise for a happy life, be happy only if you are healthy)