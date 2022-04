जगातील सर्वात लहान तोफ पाहिली का? वाचा कुणी केलीय ही कलाकारी

औरंगाबादमधील विठ्ठल गोरे यांनी 5 मिमी लांबी आणि केवळ 140 मिलि ग्रॅम वजनाची तोफ बनवली आहे. ही तोफ उडवता येऊ शकेल अशी रचना केलेली आहे पण ही तोफ बनवणाऱ्या विठ्ठल गोरे यांचा प्रवास फक्त तोफ बनवण्यापुरता मर्यादित नाहीये. विठ्ठल यांचा प्रवास त्यांच्याच शब्दांत जाणून घेऊया. (Vitthal Gore from Aurangabad has made probably the smallest cannon in the world.)