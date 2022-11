मेहुणबारे : वरखेडे (ता. चाळीसगाव) येथे एका उसाच्या शेतात सुमारे १२ किलो वजनाचा १० फुटांचा अजगर ऊसतोड मजुरांना आढळला. या घटनेची माहिती मिळताच वन्यजीवन रक्षक राजेश ठोंबरे व वनकर्मचाऱ्यांनी अजगराला पकडून गुरुवारी (ता. १०) रात्री पाटणादेवी अभयारण्यात सोडून देत जीवदान देण्यात आले.

वरखेडे (ता. चाळीसगाव) येथील अशोक प्रतापसिंग पवार यांच्या प्लॉट भागालगत शेतजमीन असून याठिकाणी ऊसतोड सुरू आहे. ऊसतोड करणाऱ्या कामगाराच्या मुलाला गुरुवारी (ता.१०) उसात अजगर दिसला.(10 feet long python found in Shivar Released in wild help of wildlife guard Jalgaon News)

त्याने ही घटना वडिलांना सांगितली. त्यानंतर सर्व ऊसतोड कर्मचाऱ्यांनी अजगराकडे धाव घेतली. शेतात अजगर आढळल्याची माहिती गावकऱ्यांना मिळाली. यावेळी गावातील एका तरुणाने शिताफीने अजगराला १४ ते १५ फुटाच्या पीव्हीसी पाइपमध्ये बंदिस्त केले.

या घटनेची माहिती वनविभागाला दिल्यानंतर वन्यजीव रक्षक राजेश ठोंबरे, वनरक्षक संजय चव्हाण, राहुल मांडोळे, समाधान मराठे यांनी घटनास्थळी येत धाव घेत पाइप कापून अजगराला बाहेर काढले. त्यानंतर रात्री सुरक्षितपणे पाटणा अभयारण्यात या अजगराला सोडण्यात आले. वरखेडे शिवारात पहिल्यांदाच उसाच्या शेतात अजगर आढळून आल्याने अजगराला पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती.

