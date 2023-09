Jalgaon Drought News : जिल्ह्यातील रावेर वगळता अन्य १४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ निश्‍चीत करण्यात आली आहे. दुष्काळ आढावा बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली असून, सप्टेंबरअखेर दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. (14 talukas except Raver have first signs of drought jalgaon news)

जिल्ह्यात कमी झालेले पर्जन्यमान, धरणांमधील कमी पाणीसाठा, पीक परिस्थिती याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (ता. ८) दुष्काळ आढावा बैठक झाली. जलसंपदा विभाग, टंचाई, भूजल, महसूल या विभागांचे अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. शासनातर्फे दरवर्षी नजर, सुधारीत आणि अंतीम आणेवारी जाहीर केली जाते.

या आणेवारीवरून जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात येते. १५ सप्टेंबरला सुधारीत आणेवारी जाहीर होणार आहे. तत्पुर्वी ऑगस्टअखेर जिल्ह्यात पडलेल्या पावसाच्या पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळाचा आढावा घेण्यात आला.

त्यात नियमीत पावसापेक्षा कमी प्रमाणात झालेला पाऊस आणि पावसातील खंड हे प्रमाण लक्षात घेऊन दुष्काळाची पहिली कळ निश्‍चीत करण्यात येते. रावेर तालुका वगळता इतर सर्व १४ तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ निश्‍चीत करण्यात आली आहे. आता सप्टेंबरअखेर पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.

असे राहिले पावसाचे प्रमाण

जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यात अमळनेर- ४४.४१ टक्के, भडगाव- ४०.८८, भुसावळ- ३०.६६, बोदवड- २५.२, चाळीसगाव- ४८.५८, चोपडा- ४९.७२, धरणगाव- ४५.२८, एरंडोल- ३१.६६, जळगाव- ३६.३६, जामनेर- ३६.५९, मुक्ताईनगर- ४.१८, पाचोरा- ३६.२४, पारोळा- २५.०६, यावल- २५.४७ असे पावसाचे प्रमाण राहिल्याने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ निश्‍चीत करण्यात आली आहे.