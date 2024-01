Jalgaon News: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत 15 कोटी! जिल्हा परिषदेच्या 15 शाळा होणार हायटेक

जळगाव : जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या प्रयत्नातून जिल्हा परिषदेच्या १५ शाळा हायटेक होणार आहे. यासाठीच्या भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी तब्बल १२ कोटी २३ लाख ५५ हजार ६४७ इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

भौतिक सुविधांमध्ये विद्यार्थी संख्येनुसार वर्ग खोल्या, मुला- मुलींकरिता स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छतागृहे, पेयजल सुविधा व हँडवॉश स्टेशन, ग्रंथालय/वाचनालय, संगणक कक्ष, व्हर्चुअल क्लासरूमची सुविधा व शाळेला संरक्षण भिंत या सुविधा मंजूर निधीतून होणार असल्याने शिक्षणातून मुलांचा शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास होण्यास मदत होणार आहे. (15 crore under dr Babasaheb Ambedkar Adarsh ​​School Scheme 15 schools of ZP will hitech Jalgaon News)