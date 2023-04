Jalgaon Fraud Crime : क्रिप्टो करन्सीच्या नावे तरुणाला गंडविले

Jalgaon News : क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करून त्यात नफा मिळवण्याचे आमिष देत जळगाव शहरातील देवीदास कॉलनी येथील तरुणाची तब्बल १५ लाख ३५ हजारांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याची घटना समोर आली आहे. (15 Lakh online fraud of young man by luring him to invest in cryptocurrency jalgaon fraud crime)

याप्रकरणी जळगाव सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांत दाखल तक्रारीनुसार, जळगाव शहरातील देवीदास कॉलनीत पवन बळिराम सोनवणे (वय २५) हा तरुण वास्तव्यास आहे. बुधवार (ता. १२ ते २२ एप्रिल २०२३) दरम्यान पवन यास व्हॉट्सॲप, तसेच टेलिग्राम या सोशल मीडिया साइटवर अनोळखी क्रमांकावरून संपर्क साधत अनोळखी व्यक्तींनी पवन याला भूलथापा देत विश्वास संपादन केला.

तसेच क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवणूक केल्यास अधिक नफा प्राप्त करून देतो, असे आमिष, तसेच खोटे आश्वासन संबंधितांनी पवन यास दिले. पवन याच्याकडून संबंधितांनी वेळोवेळी तब्बल १५ लाख ३५ हजार रुपयांची रक्कम ऑनलाइन स्वीकारली. त्या मोबदल्यात कोणतीही रक्कम पवन यास परत केली नाही.

आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर पवन सोनवणे याने याबाबत मंगळवारी जळगाव सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून अनोळखी क्रमाकांवरून संपर्क साधणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर पुढील तपास करीत आहेत.