जळगाव : मोहाडी (ता. जळगाव) येथील सोळा वर्षीय अल्पवयीन मुलगी शुक्रवारी (ता. १६) रात्री कुटुंबियासोबत झोपली. अन्‌ पहाटे आईने बघितले, तर बेपत्ता झाली. दिवसभर ग्रामस्थ कुटुंब, नातेवाईक मुलीचा शोध घेत थकल्यावर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली.

रविवारी सकाळी ग्रामपंचायत कार्यालयामगील विहिरीत हरविलेल्या पुजाचा मृतदेह तरंगताना आढळून आला. पूजाचा मृतदेह बघातच कुटुंबियांनी एकच आक्रोश केला.

मोहाडीतील रहिवासी भिमराव पवार यांची १६ वर्षीय मुलगी शुक्रवारी (ता. १६) रात्री अकराला जेवणानंतर कुटुंबियांसह घरात झोपली होती. पहाटे कुटुंबियाना जाग आल्यावर मात्र ती दिसली नाही. (16 year old girl Body Found in well Jalgaon News)

दिवस उजाडल्यावर अचानक मुलगी कुठे गेली याची शोधाशोध सुरू झाली. नातेवाइकांनी तिच्या सर्वत्र शोध घेतला. मात्र, ती कुठेही मिळून न आल्याने अखेर नातेवाइकांनी सायंकाळी पाचला एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात हरविल्याची तक्रार दिली होती. रविवारी (ता. १८) सकाळी ग्रामपंचायतीच्या मागील वापरत्या विहिरीत मृतदेह तरंगताना आढळून आला.

ग्रामस्थांनी तत्काळ पोलिसांना पाचारण केले. मृतदेह बाहेर काढल्यावर तो हरविलेल्या पूजाचाच असल्याचा कुटुंबियांनी ओळखले. मृतदेहाचा पंचनामा करून मृतदेह जिल्‍हा रुग्णालयात नेला. विच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबियांना सोपविण्यात आला. मुलीने स्वतः उडी घेऊन आत्महत्या केली किंवा पडून गेली, याचा पोलिस शोध घेत आहेत. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे, रतिलाल पवार तपास करीत आहेत.

