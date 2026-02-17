चूक नसतानाही प्राचार्यांकडून सर्वांसमोर पाईपने मारहाण, अपमान जिव्हारी; १९ वर्षीय विद्यार्थ्यानं संपवलं आयुष्य

Jalgaon Student Suicide : प्राचार्यानी पीव्हीसी पाइपने सर्वांसमोर मारहाण केल्याने व्यथित झालेला फार्मसीचा विद्यार्थी श्याम प्रभाकर पाटील (रा. बोदवड) याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याने लिहलेल्या सुसाईड नोटमधून हा उलगडा झाला आहे. याबाबत कुटुंबीयांच्या फिर्यादीवरून प्राचार्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..बोदवड येथील शेतकरी कुटुंबातील श्याम पाटील जळगावात राहून शिक्षण घेत होता. रविवारी (ता. १५) त्याचे मित्र गावाला गेले होता. तो खोलीवर एकटाच होता. सायंकाळी सहाच्या सुमारास त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सुसाईड नोटमध्ये त्याने आपल्या मृत्यूला महाविद्यालयाचे प्राचार्य योगेश पवार यांना जबाबदार धरले आहे..महादेव मुंडे हत्या प्रकरणात आज दोघांची नार्को टेस्ट, वाल्मिक कराडच्या घरी होते कामाला; गूढ उलगडणार?.अपमानाची व्यथाश्यामने मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहेल की, माझी कोणतीही चुकी नसताना प्राचार्यांनी मला सर्व शिक्षक आणि मित्रांसमोर अपमानित करून मारहाण केली. मित्रांच्या भांडणात मध्यस्थी करायला गेलो असतान, समोरचा विद्यार्थी बाहेरील मुले घेऊन आला. तरी प्राचार्यांनी त्याला काहीच म्हटले नाही. उलट मलाच पीव्हीसी पाईपने मारले आणि शिवीगाळ केली. गुरू मारतात हे माहीत आहे, पण इतके नाही मारत. पत्राच्या शेवटी त्याने आपल्या मित्राला उद्देशून, 'रामू, मी गेल्यानंतर माझी स्टोरी इन्स्टावर टाक, असे भावपूर्ण आवाहनही केले आहे..मालवणच्या समुद्रकिनारी एकाचवेळी ७५ डॉल्फिनचा कळप, ड्रोनने टिपले दुर्मिळ आणि विहंगम दृश्य; पाहा VIDEO.पालकांचा आक्रमक पवित्राया घटनेची माहिती मिळताच जळगाव शासकीय रुग्णालयात नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली. "जोपर्यंत प्राचार्य योगेश पवार आणि संबंधित दोषींवर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही," अशी ठाम भूमिका नातेवाईक, पालकांनी घेतल्याने काही काळ रुग्णालयात तणावाचे वातावरण होते. प्राचार्यांच्या जाचाला कंटाळून एका हुशार विद्यार्थ्याला जीव गमवावा लागल्याने त्याच्या वर्गमित्रांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत श्यामच्या हस्ताक्षरात लिखित सुसाईड नोट जप्त केली. प्राथमिक माहितीवरून आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली होती. नंतर मृत विद्यार्थ्यांचे वडील प्रभाकर पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात प्राचार्य योगेश पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.