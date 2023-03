Jalgaon News : जळगावचे दोन अट्टल गुन्हेगार स्थानबद्ध

जळगाव : शहरातील तांबापुरा आणि रामेश्वर कॉलनी येथी रहिवासी तसेच सलग गुन्ह्यांमध्ये सहभागी दोन अट्टल गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दुपारीच आदेश पारित केले असून एकाला नागपूर तर दुसऱ्याची अमरावती कारागृहात रवानगी करण्यात आल्याचे स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ निरीक्षक किसन नजन पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे. (2 criminals were sent to Nagpur and Amravati Jail jalgaon crime news)

जिल्‍हा पोलिस अधीक्षक एम.राजकुमार यांनी जिल्ह्यातील रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर एमपीडीए-स्थानबद्धता, हद्पारीचा दांडपट्टा सुरुच ठेवला असून आज दोन अट्टल गुन्हेगार स्थानबद्ध करण्यात आले असून येत्या काही दिवसात एक-दोघांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

एमपीडीए अंतर्गत स्थानबद्ध केलेल्यांमध्ये रिझवान ऊर्फ काल्या गयासोद्दीन शेख (वय-२२ रा. तांबापुरा, जळगाव) याला नागपूर कारागृहात तर दुसरा गुन्हेगार रितेश ऊर्फ चिच्या कृष्णा शिंदे (वय-२१ रा. रामेश्वर, जळगाव) याला अमरावती कारागृहात रवाना करण्यात आले आहे.

जळगाव शहरासह धुळे जिल्हा, चोपडा तालुक्यात दरोड्याचा प्रयत्न, जबरी चोरी, गंभीर दुखापत, सरकारी नोकरांवर हल्ला तसेच घरफोडी, हद्दपार आदेशाचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर हत्यार बाळगणे, यांसह वेगवेगळ्या प्रकारचे गंभीर गुन्हे रिझवान ऊर्फ काल्या गयासोद्दीन शेख आणि आणि रितेश ऊर्फ चिच्या कृष्णा शिंदे यांच्यावर दाखल आहेत. दरम्यान यामध्ये रिझवान ऊर्फ काल्या याच्यावर २१ गुन्हे तर रितेश ऊर्फ चिच्या याच्यावर एकूण १६ गुन्हे दाखल आहे.