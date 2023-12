Jalgaon News: जिल्ह्यात 8 महिन्यांत 2 कोटींवर महिलांचा एसटी प्रवास; महिला सन्मान योजनेमुळे महामंडळाला नवसंजीवनी

Jalgaon News : राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना तिकिटात ५० टक्के सवलत देणाऱ्या महिला सन्मान योजनेने एसटी महामंडळाला तारले आहे. भरघोस उत्पन्नाच्या रूपाने महामंडळाची भरभराट झाली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातून योजना सुरू झाल्यापासून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतच्या आठ महिने १४ दिवसांत दोन कोटी २५ लाख ३१ हजार ४०६ महिलांनी प्रवास केला. (2 crore women in travel in district in 8 months jalgaon news)