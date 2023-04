Jalgaon News : अमळनेर तालुक्यातील देवस्थाने होणार विकसित : आमदार अनिल पाटील

By

अमळनेर (जि. जळगाव): तालुक्यातील दोन देवस्थांनाना ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत निधीस मंजुरी मिळाली आहे. यात नंदगाव येथील श्रीराम मंदिर आणि पातोंडा येथील माहिजीदेवी मंदिर ही दोन देवस्थाने विकसित केली जाणार आहेत.

यासाठी आमदार अनिल पाटील (Anil Patil) यांनी पाठपुरावा केला होता. (2 shrines have been sanctioned funds under Rural Pilgrimage Development Scheme jalgaon news)

नंदगाव येथील श्रीराम मंदिरासाठी दोन कोटी तर पातोंडा येथील माहिजी मंदिरासाठी ६० लाख ८६ हजार रुपये निधीस मंजुरी मिळाली आहे. याबाबत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे शासन आदेश २९ मार्चला प्राप्त झाले असून, ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत ‘ब’ वर्ग ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या विकासकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

..अशी होणार विकासकामे

या निधीतून नंदगाव येथे श्रीराम मंदिरात ४३ लाख निधीतून भक्तनिवास बांधकाम, ५० लाख ७२ हजार रुपये निधीतून संरक्षकभिंत बांधकाम, २१ लाख ६४ हजार रुपये निधीतून सुशोभीकरण, ५४ लाख १९ हजार निधीतून संरक्षकभिंत, ३० लाख ४३ हजार निधीतून यज्ञ सभामंडप अशी एकूण २ कोटींची कामे होणार आहेत

तर पातोंडा येथील माहिजी मंदिरात ४८ लाख ६९ हजार निधीतून भक्त निवास बांधकाम आणि १२ लाख १७ हजार रुपये निधीतून महिला व पुरुष शौचालय बांधकाम होणार आहे, असे ऐकूण ६० लाख ८६ हजारांची विकासकामे होणार आहेत. तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत भरघोस निधी मंजूर करून आणल्याने दोन्ही देवस्थानांचे रूप बदलून याचा विस्तार अधिक वाढणार आहे, यामुळे भक्तगणांनी आमदार अनिल पाटील यांचे विशेष जाहीर आभार व्यक्त केले आहेत.

दोन्ही देवस्थानांना निधी मंजूर केल्याबद्दल आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, मा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. या मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, कार्यकारी अभियंता, श्री. ढिवरे, उपअभियंता पीए पाटील, कनिष्ठ अभियंता योगेश खांबोरे व दीपक बोरसे यांचे सहकार्य लाभले.