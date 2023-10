Jalgaon Contract Recruitment : महापालिकेच्या 86 पदाच्या कंत्राटी भरतीसाठी 2 हजार अर्ज

By

Jalgaon Contract Recruitment : महापालिकेच्या ८६ पदाच्या कंत्राटी भरतीसाठी गुरुवार (ता.१९) अखेर २ हजार १९४ अर्ज दाखल झाले. (2 thousand applications for contract recruitment of 86 posts of Municipal Corporation jalgaon news)

शुक्रवारी (ता.२०) अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत आहे. महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वच विभागात कमी आहे. शासनातर्फे महापालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचारी भरतीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

परंतु त्याबाबतच्या काही मंजुरी अद्याप बाकी आहे. मात्र तो पर्यंत शासनाने महापालिकेला कंत्राटी भरती करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार आयुक्त यांनी ८६ पदांसाठी कंत्राटी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करून इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविले होते.

आज अखेर तब्बल २ हजार १९४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यात सर्वात जास्त लिपिक पदासाठी ८९३ अर्ज आलेले आहेत. शुक्रवारी (ता.२०) अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. महापालिकेच्या दहाव्या मजल्यावर आस्थापना विभागात उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत.