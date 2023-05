By

Jalgaon News : जागतिक बौद्धिक संपदा दिनानिमित्त जी. एच. रायसोनी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग ॲन्ड बिझनेस मॅनेजमेंट महाविद्यालयातील विद्यार्थी व प्राध्यापकांनी एकाच दिवशी २० पेटंट व २५ कॉपीराइट्स नोंदविण्याची कामगिरी केली.

मानवी बुद्धीच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या संपत्तीचे रक्षण करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दर वर्षी २६ एप्रिल हा बौद्धिक संपदा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त पेटंट व कॉपीराइट्ससंदर्भात मार्गदर्शन कार्यक्रम झाला.

संचालिका प्रा. डॉ. प्रीती अग्रवाल यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. विशेष कामगिरीबद्दल संस्थेचे संचालक प्रीतम रायसोनी यांनी विद्यार्थी व प्राध्यापकांचे कौतुक केले. (20 patents 25 copyrights recorded in one day Performance of Raisoni college student Jalgaon News)

या विषयांवर कॉपीराइट्स इन्स्टिट्यूटच्या इंडस्ट्री प्रॅक्टिसेस, ॲकॅडमिक, शैक्षणिक साहित्य, इंडस्ट्रीमध्ये कुठकुठल्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहेत यांसह स्टुडंट्स प्रोजेक्टवरील पोस्टर, लॅब मॅन्युअल, कोर्स नोट्स, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन, मोनोग्राफ आदी बाबींवर हे कॉपीराइट दाखल केले आहेत.

...हे आहेत पेटंट

AI-पॉवर्ड व्हॉइस क्लोनिंग आणि मशिन भाषांतर वापरून व्हिडिओ डब करणे, ब्लॉकचेन आधारित विकेंद्रित स्मार्ट करार शैक्षणिक प्रमाणन प्रणाली, Next.js आधारित वेबसाइट आणि कारागिरासाठी फ्लटर आधारित अर्ज,

डीप लर्निंग आणि मशिन लर्निंग आधारित वैद्यकीय निदान प्रणाली आणि पद्धत, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये ओळखल्या जाणाऱ्या संसाधनांच्या कमतरतेच्या सांख्यिकीय आणि परिमाणात्मक विश्लेषणासाठी एक पद्धत उद्योजकता,

डिजिटल मार्केटिंगमध्ये ऑगमेंटेड रिॲलिटीची संकल्पना एम्बेड करण्यासाठी पद्धतशीर फ्रेमवर्क, स्मार्ट शहरांमधील वाहतूक नियंत्रणासाठी IOT आधारित आपत्कालीन हाताळणी संप्रेषण, भारतातील विविध राज्यांमध्ये दळणवळणासाठी इंग्रजी भाषेच्या महत्त्वाचे विश्लेषण,

औषध वितरण प्रणालीसाठी संगणक सहाय्यित डिझाइन, बायोमेडिकल ऑटोमेशनसाठी IOT, मोल्डिंग मशिनसाठी IH, माती संरचना परस्पर विश्लेषणासाठी इंटरफेसच्या जाडीवर माती आणि संरचना पॅरामीटर्सचा प्रभाव निश्चित करण्याची पद्धत,

भारतातील स्मार्ट शहरांमध्ये स्मार्ट सार्वजनिक ग्रंथालयांचा प्रभाव, IOT आधारित सोलर ट्रॅकिंग सिस्टिम, उष्णकटिबंधीय हवामान परिस्थितीसाठी कार्यक्षम पोल्ट्री हाउस डिझाइन, आयओटी आधारित ओमिक्रॉन एका कोविड चाचणी बूथमध्ये उदयास आले.

यात अभ्यागताच्या थर्मल इमेज डिटेक्शनसह सक्षम करणे, सखोल शिक्षणाचा वापर करून ऊर्जा वापराचा अंदाज आणि अलर्ट जनरेशन, स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टिमने एमएल आणि बिग डेटा ॲनालिटिक्स वापरून स्मार्ट ग्रीड सक्षम करणे, मशिन लर्निंग आणि IOT वापरून फोटोव्होल्टेइक ग्रीड्सच्या जास्तीत जास्त पॉवर पॉइंटचा मागोवा घेणे.