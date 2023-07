Banana Crop Damage : रावेरला 2200 हेक्टरवरील केळी उद्ध्वस्त; वादळी नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण

By

Banana Crop Damage : तालुक्यात आठ जूनला चक्रीवादळाच्या तडाख्यामुळे ३४ गाव शिवारातील २२०० हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाचे सुमारे ९९ कोटीच्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ पंचनामे पूर्ण होऊन अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यात आला आहे. (2200 hectares of bananas destroyed in raver due to hurricane jalgaon news)

तालुक्यात ८ जूनच्या सायंकाळी जोरदार चक्रीवादळासह पावसाचा तडाखा बसला होता. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापणीवर आलेले केळी पीक जमिनदोस्त होऊन हातातोंडाशी आलेला घास हिरवला होता. कृषी विभागातील कमी कर्मचारी संख्याबळ असल्यामुळे तब्बल एक महिना वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्यास लागला.

या चक्रीवादळाचा तडाख्यात रावेर, खिरोदा प्र. रावेर, आहिरवाडी, मंगरुळ व मुंजलवाडी येथील केळी पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. मे व जून महिन्यात तब्बल पाच वेळा वादळी वाऱ्यासह गारपीट, पावसाचा तडाखा बसला.

यामुळे तालुक्यातील केळी पीक मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त होऊन केळी उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना त्वरीत नुकसान भारपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

रावेर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त गावे व शेतकऱ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे : रावेर - ३८५, खिरोदा (प्रगणे रावेर) २६१, अहिरवाडी - १८५, मंगरूळ -२०४, मुंजलवाडी -१२४, निरूळ -१६९, कुसुंबा बुद्रुक -११५, पिंप्री - ८९, केऱ्हाळे खुर्द -८९, मोहगण - ९८, पाडळे बुद्रुक -१०५, केऱ्हाळे बुद्रुक -६५, कुसुंबा खुर्द - ६५, रसलपूर - ८८, उटखेडा - ९४, अभोडा बुद्रुक -४६, पाडळे खुर्द -६६, खानापूर - ५४, जिन्सी - ३४, भाटखेडा - ७३,

नांदुरखेडा - २८, जुनोने - १९, कर्जोद -२८, अजनाड- २७, पुनखेडा- ०३, चोरवड - १३, होळ - १३, अभोडा खुर्द - ०७, भोर - ०९, विवरे बुद्रुक -११, भोकरी - ०१, वाघोड - ०१, पातोंडी - ०२. अशा ३४ गाव शिवारातील २७३९ शेतकऱ्यांच्या २२३०.५३ हेक्टर क्षेत्रातील केळी पिकांचे एकूण ९९ कोटी, १२ लाख ४७ हजार, ५३२ रुपयांचे नुकसानीचा पंचनामा महसूल, पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी करून सदर अहवाल वरिष्ठांना सादर केला आहे.