Jalgoan News: २५ वर्षीय विवाहितेचा प्रसूतीनंतर मृत्यू, पिंपळनेरमध्ये नातेवाईकांचे आंदोलन, डॉक्टरांवर गंभीर आरोप

पिंपळनेर : येथील खासगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यानंतर २५ वर्षीय विवाहितेचा मृत्यू झाल्याने मंगळवारी (ता. १४) शहरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. संतप्त नातेवाइकांनी मृतदेह रुग्णवाहिकेत ठेवून संबंधित रुग्णालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन करीत डॉक्टरांविरोधात घोषणाबाजी केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिंपळनेर पोलिसांनी तातडीने बंदोबस्त वाढवत राज्य राखीव पोलिस पथकाला पाचारण केले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.देगाव (ता. साक्री) येथील पूनम सोन्या अहिरे (वय २५) यांना प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्याने प्रथम ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तेथे दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ झाल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. त्यानंतर त्यांना पिंपळनेर येथील डॉ. तावडे यांच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रसूतीनंतर प्रकृती गंभीर झाल्याने धुळे येथे हलविण्याचा सल्ला देण्यात आला. दरम्यान, त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे..संतप्त नातेवाइकांनी डॉ. तावडे यांच्या चुकीच्या उपचारांमुळेच पूनम अहिरे यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत रुग्णालयासमोर आंदोलन केले. काही आंदोलकांनी रुग्णालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला..मृत महिलेचे पती सोन्या मोहन अहिरे यांनी पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांनी उपचारात टाळाटाळ केल्याचा तसेच, डॉ. तावडे यांनी चुकीचे उपचार करून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा आरोप केला असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी धुळे येथे पाठविण्यात आला असून, अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.वैद्यकीय परवाना रद्द करावादरम्यान, डॉ. तावडे यांच्याविरोधात यापूर्वीही पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती समोर येत असून, त्याचाही तपासात विचार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. आदिवासी संघटनेने डॉ. तावडे यांनी अशाच चार-पाच घटना केल्याचा आरोप करत त्यांचा वैद्यकीय परवाना रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. सध्या पिंपळनेर शहरात परिस्थिती शांत असून, पोलिसांकडून परिसरावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.