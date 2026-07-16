जळगाव

Jalgoan News: २५ वर्षीय विवाहितेचा प्रसूतीनंतर मृत्यू, पिंपळनेरमध्ये नातेवाईकांचे आंदोलन, डॉक्टरांवर गंभीर आरोप

Maternal death sparks protest against doctors: खासगी रुग्णालयातील उपचारांवर नातेवाईकांचा संशय; ग्रामीण रुग्णालयातील टाळाटाळीपासून डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्ह्याची मागणी, पोलिस बंदोबस्तात तणाव शमवण्याचा प्रयत्न
Tension in Pimpalner as Maternal Death Leads to Protest Against Doctors

Tension in Pimpalner as Maternal Death Leads to Protest Against Doctors

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पिंपळनेर : येथील खासगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यानंतर २५ वर्षीय विवाहितेचा मृत्यू झाल्याने मंगळवारी (ता. १४) शहरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. संतप्त नातेवाइकांनी मृतदेह रुग्णवाहिकेत ठेवून संबंधित रुग्णालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन करीत डॉक्टरांविरोधात घोषणाबाजी केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिंपळनेर पोलिसांनी तातडीने बंदोबस्त वाढवत राज्य राखीव पोलिस पथकाला पाचारण केले.

Loading content, please wait...
Hospital
Medical
Protest
Jalgoan News
maternal death
Woman