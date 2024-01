Jalgaon News : पाणीटंचाई निवारणासाठी तालुकास्तरावर ग्रामीण पाणीपुरवठाकडून 3 कोटी वितरित

Jalgaon News : जिल्ह्यातील टंचाई निवारणासाठी आणि उपाययोजनांसाठी तालुकास्तरावर तीन कोटी ३२ लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.

गंभीर दुष्काळ जाहीर झालेल्या चाळीसगाव तालुक्याला एक कोटी अकरा लाखांचा, तर अमळनेर तालुक्याला एक कोटी ५० लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.(3 crore distributed by rural water supply at taluka level to alleviate water scarcity jalgaon news)