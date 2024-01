पाचोरा : येथील शहरासह शहराबाहेरून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर मोकाट कुत्रे व जनावरांचा जीवघेणा हैदोस दिवसागणिक वाढत असून, गुरुवारी (ता. २८) दुपारी महामार्गालगतच्या संघवी कॉलनीतील दिग्वीजय पाटील या विद्यार्थ्यावर कुत्र्यांनी अक्षरशः हल्ला चढविला.

त्यात तो गंभीर जखमी झाला आहे. यामुळे समाजमन संतप्त झाले असून, पालिका प्रशासन मात्र सुस्त आहे.(fatal attack on student issues of stray dogs in Pachora peoples angry Jalgaon News)