Jalgaon News : ठिबक साहित्य चोरणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा

पाचोरा (जि. जळगाव) : खडकदेवळा बुद्रुक (ता. पाचोरा) येथील शेतशिवारातून ठिबक सिंचन नळ्या व पाइप (Pipe) चोरून नेणाऱ्या तिघांना रिक्षासह शेतमालकाने पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याने पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. (3 who stole drip irrigation pipes and pipes from farm were caught by farm owner along with rickshaw handed to police jalgaon news)

संतोष सूर्यवंशी यांचे गोंदेगाव रस्त्यावर शेत आहे. ते शेतात मंगळवारी पीक पाहणी करण्यासाठी गेले असता शेतात तीन अनोळखी व्यक्ती ठिबक सिंचनच्या नळ्या व पाइप गोळा करताना दिसले. शेतालगत (एमएच ०२, एएक्स ६९६०) रिक्षा उभी करून त्यात ठिबकचे साहित्य टाकले जात होते.

शेतमालकाने त्यांना जाब विचारला असता लघुशंकेसाठी थांबल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु रिक्षातील ठिबक नळ्या व साहित्य पाहून शेतमालकांनी आरडाओरड केली तसेच भ्रमणध्वनीवरून काही शेतकऱ्यांना कळविल्याने सोमनाथ मोरे, समाधान पाटील, राजेंद्र पाटील, चंद्रकांत ब्राह्मणे आदी शेतकरी धावून आले.

या वेळी श्री. ब्राह्मणे यांच्या शेतातून देखील विजेची केबल व मोटार असा सहा हजार पाचशे रुपयांच्या माल चोरी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या तिघांना ॲपेरिक्षासह पाचोरा येथे आणून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्यांनी नसीर पठाण, पप्पू परदेशी, फिरोज पिंजारी अशी नावे सांगून मस्तान अली यांच्या मालकीची रिक्षा असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस नाईक सचिन निकम तपास करीत आहेत.

