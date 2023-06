Jalgaon NMU News : ‘उमवि’ क्षेत्रातील 39 महाविद्यालये ‘ए’ श्रेणीत; विद्यापीठाकडून अंकेक्षण जाहीर

Jalgaon News : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे जळगाव, धुळे व नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांतील संलग्नित महाविद्यालयांचे शैक्षणिक अंकेक्षण केले असून, १३३ महाविद्यालयांची श्रेणी विद्यापीठाने संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.

विद्यापीठ कायद्यातील ११७ (१) व (२) अन्वये शैक्षणिक वर्ष २०२३ चे शैक्षणिक अंकेक्षण केले आहे. संलग्नित महाविद्यालयांकडून १८ मुद्यांवर ऑनलाईन माहिती मागविण्यात आली.

यात प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची संख्या, ग्रंथालय, संशोधनातील सहभाग, क्रीडा सुविधा व सहभाग, प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्याची पद्धत आदी मुद्यांचा समावेश होता. (39 colleges in NMU sector in A category Audit announced by university Assessment through online survey Jalgaon News)

ऑनलाइन सर्वेक्षण

यंदा प्रथमच विद्यापीठाने प्रत्यक्ष महाविद्यालयांमध्ये जाऊन अंकेक्षण करण्याऐवजी विद्यापीठाच्या टीमने ऑनलाईन माहितीचा अर्ज तयार करून महाविद्यालयांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे वेळ आणि आर्थिक बचत झाली.

१३३ महाविद्यालयांनी शैक्षणिक अंकेक्षणासाठी माहिती भरली. आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून अंतर्गत आणि त्यानंतर बाह्य तज्ज्ञ समितीकडून महाविद्यालयांची ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ आणि ‘डी’, अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गवारी करण्यात आली. अधिष्ठाता मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर विद्यापीठाने संकेतस्थळावर यादी जाहीर केली आहे.

३९ महाविद्यालय ‘ए’ श्रेणीत

१३३ महाविद्यालयांपैकी ‘ए’ श्रेणीमध्ये ३९ महाविद्यालये आहेत. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील १९, धुळे जिल्ह्यातील १३ आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील ७ महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

‘बी’ श्रेणीत ५५ महाविद्यालयांपैकी जळगाव जिल्ह्यातील २४, धुळे जिल्ह्यातील १९ आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील १२ महाविद्यालये आहेत.

‘सी’ श्रेणीत २७ महाविद्यालयांपैकी जळगाव जिल्ह्यातील १४, धुळे जिल्ह्यातील ९ आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील ४ महाविद्यालये आहेत. ‘डी’ श्रेणीत १२ महाविद्यालयांपैकी जळगाव जिल्ह्यातील ९, धुळे जिल्ह्यातील २ आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयाचा समावेश आहे, अशी माहिती नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळाचे संचालक डॉ. राजेश जवळेकर यांनी दिली.