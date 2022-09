Fraud Crime : पैसे दुप्पट करण्याच्या आमिषाने शेतकऱ्याला 4 लाखांचा गंडा

By

चाळीसगाव (जि. जळगाव) : अवघ्या सहा महिन्यात पैसे दुप्पट करून देतो, असे सांगून एका शेतकऱ्याची चार लाखांत फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना तालुक्यातील उंबरखेडे येथे बुधवारी (ता. १४) उघडकीला आली. या प्रकरणी चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (4 lakh stolen from farmer with lure of doubling money Jalgaon Fraud Crime Latest Marathi News)

तालुक्यातील उंबरखेडे येथील पुंडलिक डौलत पाटील (वय ६२) हे शेती व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. दरम्यान, पुंडलिक पाटील यांना २०१० मध्ये एकाने फोनवर कंपनीचा संचालक असल्याची बतावणी करून सहा महिन्यात आपले पैसे दुप्पट करून देतो, असे सांगितले. गुंतवणूक करायची असेल तर संबंधित क्रमांकावर फोन करण्यास सांगितले.

त्यानंतर पाच दिवसांनी या क्रमांकावर फोन करून पाटील यांनी पैसे गुंतवणूक करण्याबाबत होकार दिला. यानंतर संबंधितांनी अक्सीस बँकेचा अकाउंट क्रमांक ८०५०१०१००००१२३६ पाठवून यावर नोंदणी करण्यासाठी सांगितले. त्यावर पाटील यांनी तत्काळ २ हजार रुपये देऊन नोंदणी केली. त्यानंतर पाटील यांनी सलग चार वेळा विविध कारणांसाठी एकेक लाख रुपये संबंधिताच्या खात्यावर वर्ग केले.

याबाबत पाटील यांनी विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळू लागली तर आजपर्यंत संजय विठोबा उमाटे (रा. प्रगतिशील कॉलनी, वर्धा रोड, नागपूर) नामक व्यक्तीचा तपास लागलेला नसून तो पैसे घेऊन पसार झाला आहे. आपली फसवणूक झाल्याचे कळताच पुंडलिक डौलत पाटील यांनी १४ सप्टेंबर २०२२ ला दुपारी एकच्या सुमारास चाळीसगाव शहर पोलिस ठाणे गाठून वरील व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक के. के. पाटील यांच्या निर्देशानुसार तपास सुरू आहे.

