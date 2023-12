Jalgaon Crime News: मुले पकडणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून 4 तरुणांना मारहाण

Jalgaon Crime News : लहान मुले पकडणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून चार तरुणांना लोणी येथील ग्रामस्थांनी बेदम चोप दिला. त्यांच्या गाडीची तोडफोड केली.

परंतु ऐनवेळी पारोळा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील पवार घटनास्थळी पोहोचल्याने त्यांनी जमलेल्या हजारोच्या जमावास पांगविले आणि त्या चार तरुणांना वाचविले. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. (4 youths beaten up on suspicion of being part of gang of child abductors jalgaon news)