जामठी (ता. बोदवड) : बोदवड तालुक्यातील जामठी येथे शुक्रवारी (ता.२८) एकाच रात्रीतून पाच दुकाने फुटल्याने खळबळ उडाली आहे. जामठी बाजारपेठेचे गाव असून, बसस्थानक परिसरातील पाच दुकानांच्या शटरचे कुलूप तोडून, तर कुठे शटर वाकवून चोरट्यांनी चोरी केल्याचे समोर आले आहे. तसेच तीन दुकानांत बसविलेले ‘सीसीटीव्ही’चे डिव्हिआर लांबविले आहेत. या घटना शनिवारी (ता. २९) पहाटे पावणेपाचच्या सुमारास उघडकीस आल्या.

जामठी येथून तीन किलोमीटरवर बेटावद बुद्रुक येथेही एक कृषी केंद्र, तर दूध डेअरी फोडल्याचे आढळून आले. अशी परिसरात एकूण सात दुकाने फोडल्याची माहिती उघडकीस आली. घटनास्थळी पोलिसांनी श्वानपथकाला पाचारण करून दुकानाची पाहणी केली.(5 shops broken into in one night Open challenge of thieves to police Jalgaon Crime News)

महाजन कृषी केंद्रातील कुणाल महाजन यांच्या फिर्यादीवरून २१ हजार ६०० रुपये रोख, तर साईराणा कृषी केंद्रातील सुरेंद्र पाटील यांच्या दुकानातून पाच हजारांची रोकड व पाच हजारांचा डिव्हिआर, तर ओम सदगुरू जनरल स्टोअरमधील सात हजार ५०० रुपयांचा एलएडी लाइट व इलेक्ट्रिक वायर बंडल व कॉस्मेटिक सामान संदीप माळकर यांच्या दुकानातून तर अमोल प्रोव्हिजन किराणा दुकानातील १९ हजारांचा मुद्देमाल, १४ हजारांची रोकड त्यात पाच हजारांचा डिव्हिआर, काशीनाथ तेली यांच्या दुकानातून लंपास केला.

तसेच संदीप महाजन यांच्या दुकानातून १३ हजारांचा मुद्देमाल व त्यात आठ हजारांची रोकड व पाच हजारांचा डिव्हिआर या पाचही दुकानांतून एकूण ७३ हजार ६०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल लंपास करण्यात आला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस निरीक्षक राजेंद्र गुंजाळ यांच्या आदेशानुसार सुधाकर शेजोळे तपास करीत आहेत.

