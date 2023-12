Jalgaon News : सरदार पटेल सभागृहाचे मुक्ताईनगर येथे भूमिपूजन; 50 लाखांचा निधी

Jalgaon News : गुर्जर समाजाच्या मागणीला प्राधान्य देत येथील प्रभाग क्रमांक बारामध्ये वीर गुजररत्न सरदार वल्लभभाई पटेल सांस्कृतिक सभागृहाचे भूमिपूजन आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते शनिवारी (ता.२३) उत्साहात झाले. (50 lakh fund through efforts of MLA of jalgaon news)