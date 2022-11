By

जळगाव : गेल्या वर्षी हरभरा, दादरला चांगला दर मिळाला होता. यंदा १०९ टक्के पाऊस झाला आहे. सिंचन प्रकल्पात ९९ टक्के पाणी आहे. यामुळे रब्बीची पेरणी यंदा तीन लाखांपेक्षा अधिक हेक्टरवर होईल, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे. गेल्या वर्षी हरभऱ्याला चार हजारांचा, तर दादरला तीन हजारांवर दर मिळाला होता. यामुळे यंदा हरभरा, दादरचा पेरा अधिक होणार आहे. रब्बीच्या पेरणीस सुरवात झाली असून, पंधरा हजारांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पेरण्या झालेल्या आहेत. जसजशी जमिनीतील ओल कमी होईल त्या प्रमाणात रब्बीच्या पेरण्यांना वेग येणार आहे. (50 percent increase in rabi Crop is expected due to good rains Latest Jalgaon News)

खरिपाचा हंगाम आता पूर्ण होत आला आहे. परतीच्या पावसाने तब्बल महिनाभर उशिराने शेतकऱ्यांना पेरण्या कराव्या लागत आहेत. हरभऱ्याला गेल्या हंगामात चार हजारांचा दर मिळाला होता. उत्पादनही एकरी दहा क्विंटल आले होते. दादरलाही तीन हजार ते तीन हजार दोनशे असा दर मिळाला होता. यामुळे हरभरा, दादरचा अधिक पेरा करण्याच्या तयारीत शेतकरी आहेत.

गव्हाला अधिक पाणी लागते. त्यामुळे आपल्या परिसरात गव्हाचा पेरा कमी होतो. त्याखालोखाल मक्याचा पेरा होतो. यंदा हरभऱ्याला हमीभाव पाच हजार ३००, तर गव्हाला दोन हजार ६०० दर जाहीर झाला आहे.

दादरलाही चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा आहे. सोबतच चारा म्हणूनही पीक कापणीनंतर दादरचा उपयोग करता येतो. सिंचन प्रकल्पात चांगला पाणीसाठा असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

"चांगल्या पावसाने रब्बीचा फायदा होणार आहे. सरासरी दोन हेक्टरवर रब्बीचा पेरा होता. त्यात यंदा एक लाख हेक्टर पेरा वाढेल. हरभरा, दादर पिकांचा पेरा सर्वाधिक असेल. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा हमीभाव या पिकांना अधिक मिळाला आहे. शेतकऱ्यांनी कपाशीची फरदड नोव्हेंबरअखेर टाकावी. यामुळे बोंडअळीचा धोका टळेल."

-संभाजी ठाकूर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

"परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या कापसाचे मोठे नुकसान केले आहे. आता रब्बीवर मदार आहे. दादर, हरभऱ्याची पेरणी सुरू झाली आहे. थंडीचा कडाका वाढेल अशी आशा आहे. शेतात ऑक्टोबर महिन्यात ओल असल्याने रब्बीची पेरणी करता आली नाही. आता पेरणीस सुरवात होईल."

-गणेश पाटील, शेतकरी

