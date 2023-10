Manmad Jalgaon Bhusawal Railway : मनमाड-जळगाव-भुसावळ दरम्यान तिसऱ्या रेल्वे लाईनचे काम ५३ टक्के पूर्ण झाले असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली. एकूण १८४. ९४ किलोमीटर अंतराच्या तिसऱ्या रेल्वे लाईनचा हा प्रकल्प १ हजार ३६० कोटी रुपयांचा आहे. या कामामध्ये सध्या ट्रॅकच्या कामासह एकाच वेळी विद्युतीकरणही प्रगतीपथावर आहे.

या रेल्वे लाईनमुळे रेल्वेचा प्रवास वेगवान होण्यास मदत होणार आहे. केवळ प्रवासी गाड्या एकाच ट्रॅकवर चालवून प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. (53 percent work of third line of Manmad Jalgaon Bhusawal railway is complete news)

असा आहे प्रकल्प

* एकूण लांबी : १८३.९४ किमी

* काम पूर्ण : ९६.८१ किमी (५३ टक्के)

* एकूण किंमत : १ हजार ३६०.१६ कोटी

* आजपर्यंतचा खर्च : १ हजार २८६.७५ कोटी (९४ टक्के)

* एकूण भौतिक प्रगती : ८० टक्के

* जमीन संपादन पूर्ण : २८.१९/३७.०८ हेक्टर (७६ टक्के).

पूर्ण झालेले विभाग- ९६.८१ किमी (५३ टक्के)

भुसावळ- जळगाव

जळगाव- पाचोरा

मनमाड- नांदगाव

भाग पूर्ण होण्याच्या टप्प्यावर

(शक्यतो या वर्षात)

३१.७९ किमी (१७ टक्के)

चाळीसगाव-पिंपरखेड

प्रगतीपथावर आहे

५५.३४ किमी (३० टक्के)

पाचोरा - चाळीसगाव

नांदगाव - पिंपरखेड

पूर्ण झालेली कामे (कंसात टक्केवारी)

* अर्थ वर्क- ३४.१०/५९.९२ एल-सीयूएम (५७)

* ब्लँकेटिंग- १/७.४२ एल-सीयूएम

* प्रमुख पूल- ११/२२ (५०)

* छोटे पूल/आरयूबी- १४२/२९५ (४८.१३)

* स्टेशन इमारती- ७/१५ (४७)

* ट्रॅक लिंकिंग- ७०/१६० किमी (४३)

* गिट्टी पुरवठा- २.८७/५.०२ एल-सीयूएम (५७)

* ओएचई फाउंडेशन- ७७४/३१६८ (२४)

मास्ट इरेक्शन- ५१३/२४४३ (२१)