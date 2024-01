SSC-HSC Exam 2024 : परीक्षेसाठी 75 टक्के उपस्थितीची अट शिथिल; बोर्डाचे शाळांना आदेश

SSC-HSC Exam 2024 : दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या तारखा बोर्डाने जाहीर केल्या आहेत. इयत्ता बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा २ ते २० फेब्रुवारीपर्यंत तर दहावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा १० ते २९ फेब्रुवारीदरम्यान होणार आहे.

बोर्ड परीक्षेसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक वर्षातील हजेरी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असू नये, असा नियम आहे. (75 percent attendance requirement for exam is relaxed by board jalgaon news)