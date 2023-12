Jalgaon Municipality News : महापालिकेत 155 पैकी 79 कर्मचारी अनुकंपासाठी पात्र

Jalgaon Municipality News : जळगाव महापालिकेतील अनुकंपा तत्त्वावरील १५५ कर्मचाऱ्यांपैकी ७९ जण पात्र ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.

अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध करण्यात येत आहे. (79 out of 155 employees in municipal corporation are eligible for compassionate jalgaon news)