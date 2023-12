Jalgaon Municipality News : अभय शास्ती योजनेतून 2 दिवसांत कोटीची वसुली; घरपट्टी थकबाकीदारांना सवलत

Jalgaon Municipality News : महापालिकेतर्फे गेल्या अनेक वर्षापासून घरपट्टीची थकबाकी असणाऱ्यांना अंतीम लिलाव नोटीस बजावण्यात आली आहे.

२२ डिसेंबरला लिलाव होणार आहे. त्या अगोदर त्यांना ‘अभय शास्ती’ योजना लागू केली आहे. या अंतर्गत दोन दिवसात तब्बल एक कोटीची थकबाकी वसुली झाली आहे.(Recovery of crores in 2 days from Abhay Shakti Yojana jalgaon municipality news)