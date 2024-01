Jalgaon News: धरणगावातील स्मृती स्थळांसाठी 9 कोटी मंजूर; पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नातून निधी

धरणगाव : येथील बालकवी ठोंबरे स्मारकासाठी पाच कोटी, साईसेवा समिती चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचे पाळधी येथील साईबाबा मंदिर परिसरात भक्त निवास व सभागृह बांधकाम करण्यासाठी २ कोटी, हेडगेवार ग्रामपंचायत येथे क्रांतीकारी ख्याजा नाईक स्मृती स्थळाकडे जाणारा रस्ता क्राॅंक्रिटीकरण व सुशोभीकरणासाठी २ कोटी असे एकूण ९ कोटींच्या कामांना पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी भरीव निधीस मंजुरी दिली. (9 crore sanctioned for memorial sites in Dharangaon Funding through efforts of Guardian Minister Jalgaon News)