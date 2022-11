By

अमळनेर : अल्पवयीन मुलीच्या आई-वडिलांना मारून टाकण्याची धमकी देत दोन वर्षांपासून तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या तालुक्यातील निंभोरा येथील तरुणावर ‘पॉस्को’ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला. अल्पवयीन मुलीला संशयितापासून मुलगा झाला असून, तिने मुलाचा परित्याग करून बाळाला महिला बालकल्याण समितीच्या ताब्यात दिले आहे.

निंभोरा येथील संशयित समाधान गुलाब पारधी याने २०२० मध्ये अल्पवयीन मुलगी नववीत असताना ‘तू मला आवडते. आपण दोघे पळून जाऊन लग्न करू, असे सांगत होता. त्या वेळी मुलीने नकार दिल्याने तरुणाने तिच्या आई- वडिलांना मारून टाकण्याची धमकी देत वारंवार अत्याचार केला.(Abusing a minor Girl Case has been filed under Pocso Act Jalgaon Crime News)

आई-वडील शेतात आणि बहिणी शाळेत गेल्यावर तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. मुलीच्या आई-वडिलांना समजल्यावर त्यांनी तिचा साखरपुडा करून दिला. ती १८ वर्षाची असताना लग्न करण्यात येणार होते.

मात्र, ९ नोव्हेंबरला मुलीच्या पोटात दुखू लागल्याने तिला तपासले असता डॉक्टरांनी ती गर्भवती असल्याचे सांगून सात महिन्यांची गर्भवती असतानाच प्रसूती केली. त्यानंतर पीडित मुलीला धुळे जिल्हा महिला बालकल्याण समितीकडे पाठविण्यात आले. पीडित मुलीने जन्माला आलेल्या बाळाचा परित्याग करून समितीच्या अश्विनी देसले यांच्या ताब्यात दिले. मारवड पोलिसांनी समाधान पारधी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

