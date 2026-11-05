अडीच किलो सोनं, ११ किलो चांदी, लाखोंची रोकड अन् कोट्यवधींची मालमत्ता; १० हजारांची लाच घेताना पकडलेल्या अधिकाऱ्याकडे सापडलं घबाड

Jalgaon Officer Caught Taking Bribe: जळगाव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यात आला. या छाप्यात कोट्यवधींचं घबाड सापडलं आहे. सतीश मन्सुलाल शिसोदे असं अधिकाऱ्याचं नाव आहे. अवघ्या दहा हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर त्यांच्या घराची आणि बँक लॉकरची झडती घेण्यात आली. या तपासात तब्बल ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांची मालमत्ता आढळली आहे..शिसोदे यांना २ नोव्हेंबर रोजी रस्त्याच्या कामाच्या दहा लाख रुपयांच्या बिलासाठी दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले होते. त्यानंतर त्यांच्या आदर्शनगर मधील दोन घरांची आणि बँक लॉकरची झडती घेण्यात आली. या कारवाईत घरातून ७ लाख ९७ हजार ९२० रुपयांची रोकड, दोन घरांची मिळून एक कोटी दहा लाख रुपयांची किंमत आणि घरातील वस्तू असा एकूण १ कोटी ४१ लाख ९७ हजार ९५९ रुपयांचा ऐवज आढळला..IPS अनुराग कोण? SP पदावरून हटवलं, बदलीनंतर ४ दिवसात राजीनामा; M.Tech नंतर UPSCत मिळवलेलं यश.बँक तब्बल ३ कोटी ७४ लाख ९० हजार रुपयांचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू सापडल्या. यामध्ये २ हजार ५२४ ग्रॅम सोने, ११ हजार ६३३ ग्रॅम चांदी आणि १०१ ग्रॅम प्लॅटिनमचा समावेश आहे. सोन्याची किंमत ३ कोटी ५१ लाख ८१ हजार रुपये, तर चांदीची किंमत सुमारे १९ लाख ५४ हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..दहा हजारांच्या लाचेच्या प्रकरणातून कोट्यवधींची मालमत्ता समोर आल्याने सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, ही संपत्ती नेमकी कुठून आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता शिसोदे यांचे वेतन, ज्ञात उत्पन्न, बँक व्यवहार, गुंतवणूक आणि मालमत्तेचे स्रोत तपासले जाणार आहेत. या प्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.