जळगाव

अडीच किलो सोनं, ११ किलो चांदी, लाखोंची रोकड अन् कोट्यवधींची मालमत्ता; १० हजारांची लाच घेताना पकडलेल्या अधिकाऱ्याकडे सापडलं घबाड

Jalgoan Bribe Case: अवघ्या दहा हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर त्यांच्या घराची आणि बँक लॉकरची झडती घेण्यात आली. या तपासात तब्बल ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांची मालमत्ता आढळली आहे.
Jalgoan Bribe Case

Jalgaon Officer Caught Taking Bribe

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Jalgaon Officer Caught Taking Bribe: जळगाव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यात आला. या छाप्यात कोट्यवधींचं घबाड सापडलं आहे. सतीश मन्सुलाल शिसोदे असं अधिकाऱ्याचं नाव आहे. अवघ्या दहा हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर त्यांच्या घराची आणि बँक लॉकरची झडती घेण्यात आली. या तपासात तब्बल ५ कोटी १६ लाख ८८ हजार ३८९ रुपयांची मालमत्ता आढळली आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
bribe
ACB