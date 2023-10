Jalgaon News : महसूल पथकाच्या पाळतीवर असणाऱ्यावर कारवाई : प्रसाद

Jalgaon News : वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या पथकावर पाळत ठेवणाऱ्यांचा शोध घेतला जाणार आहे.

तसेच पुढील काळात अशा पाळत ठेवणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. (Action against those under surveillance of revenue team jalgaon news)

जळगाव जिल्ह्यात वाळू ठेक्यांची लिलाव प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. अशात जळगाव जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचे अस्त्र उगारले आहे. जिल्ह्यात २ रोजी विविध ठिकाणी महसूल अधिकाऱ्यांचे पथक कारवाईसाठी पाठविण्यात आले होते.

कारवाईसाठी गेलेल्या पथकांच्या वाहनांमागे त्यांच्यावर पाळत ठेवणारे आढळून आले. या पाळत ठेवणाऱ्यांची चार मोटारसायकल प्रशासनाकडून जप्त करण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या वाहनामागे पाळत ठेवणाऱ्यांची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे.

वाळूच्या कारवाईसाठी गेलेल्या पथकावर पाळत ठेवणाऱ्यां‍विषयी जिल्हाधिकारी प्रसाद आणि पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांच्यात चर्चा झाली. पथकावर पाळत ठेऊन असणाऱ्यांची मोक्याची ठिकाणे आणि त्यांची माहिती याविषयी सखोल चौकशी केली जाणार आहे.