Jalgaon News : अनधिकृत फलकांविरोधात धडक कारवाई; या तारखेपासून शहरात मोहीम राबविणार

Jalgaon News : शहरातील विविध मार्गालगत, चौकांमध्ये, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून, मनपाला उत्पन्नही मिळत नाही. (action against unauthorized boards by municipal corporation from 26 april jalgaon news)

त्या पार्श्वभूमीवर हे सर्व फलक काढण्याची मोहीम तातडीने हाती घेण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी दिल्या.

अनधिकृत फलकांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत आज डॉ. गायकवाड यांनी यासंदर्भात आढावा घेतला. जळगाव शहरामध्ये बऱ्याचशा नागरिकांनी, व्यावसायिकांनी जाहिरातीचे फलक (होर्डिंग्ज) विनापरवानगी लावल्याचे दिसून येत आहे.

तसेच काही जाहिरात फलकधारकांनी मनपाची होर्डिंग लावण्या संदर्भात परवानगी घेतलेली आहे; परंतु जाहिरात फलक/ होर्डिंग लावण्याची प्रत्यक्ष मागणी मंजूर संख्या व प्रत्यक्ष मागणी मंजूर संख्येपेक्षा जास्त जाहिरात फलक लावल्याचे आढळून आल्यास अशा जाहिरात फलकधारकांचे फलक जप्तीची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

बुधवारपासून कारवाई

अनधिकृत फलक बुधवार (ता. २६)पासून काढले जातील. तसेच महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रुपीकरण प्रतिबंध अधिनियम १९९५ नुसार कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित जाहिरात फलक लावणारे नागरिक व व्यावसायिकांनी कारवाईआधीच हे फलक काढून घ्यावेत, असा इशारा देण्यात आला आहे.