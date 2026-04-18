Child Marriage : बालविवाहाशी संबंधित सर्व घटकांवर होणार गुन्हे दाखल; अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावरील बालविवाह टाळण्यासाठी प्रशासन सज्ज

जळगाव - बालविवाह ही कु-प्रथा आहे. कायद्याने तो गुन्हा ठरविला आहे. मात्र तरीही काही जण बालविवाह जूळवून तो लावण्यावर भर देतात. असे बालविवाह घडवून आणलेल्या सर्वांवरच आता गुन्हे दाखल होणार आहेत. अक्षय तृतीयेनिमित्त अनेक ठिकाणी चोरून लपून बालविवाह होतात. ते रोखण्यासाठी आता जिल्हा प्रशाासन सज्ज झाले आहे..ज्या ठिकाणी बालविवाह होत असतील त्या ठिकाणची माहिती '१०९८ हेल्पलाइन'वर नागरिकांनी द्यावी. त्यांचे नाव गुपीत ठेवले जाणार आहे. बालविवाहावर प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत सर्व सुजाण नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे..बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार मुलीचे किमान वय १८ वर्षे व मुलाचे किमान वय २१ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा कमी वयात विवाह किंवा विवाहासंबंधी कोणत्याही विधीचे आयोजन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक तसेच शहरी भागात एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे..ग्राम बाल संरक्षण समितीमध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, मुख्याध्यापक, गावातील डॉक्टर आदींचा समावेश असून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या प्रत्येक विवाहात वयाची पडताळणी करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत.जळगाव जिल्ह्यात २०२५ मध्ये चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ च्या माध्यमातून ६७ बालविवाह रोखण्यात आले. जानेवारी २०२६ पासून आजपर्यंत २७ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, सर्व प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. यापैकी एका प्रकरणात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे..बालविवाहाबाबत तक्रार करण्यासाठी चाइल्ड हेल्पलाइन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध असून, प्राप्त तक्रारी पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येतात. तक्रार करताना अल्पवयीन मुलगा-मुलगी व विवाहाचे नियोजन याबाबतची आवश्यक माहिती दिल्यास तत्काळ कार्यवाही करण्यात येते.जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडवरसहकार्य करण्याचे महिला व बालविकास विभागाचे आवाहन.मुलगी १८ आणि मुलगा २१ वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य.विवाह लावणारे भटजी, छपाई करणारे, वाजंत्री यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.हेल्पलाइन : १०९८ हा क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहे. .अक्षय तृतीया व इतर शुभ मुहूर्तांच्या काळात बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, नागरिकांनी सतर्क राहून आपल्या परिसरात कुठेही अल्पवयीन मुला-मुलींचा विवाह होत असल्यास त्वरित वरील क्रमांकावर माहिती द्यावी.- हृषीकेश काळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी.