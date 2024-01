Jalgaon Crime News : नांदेडची घटना गृह खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगणारी : ॲड. रोहिणी खडसे

मुक्ताईनगर : राज्याच्या गृह खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगणारी घटना नांदेड जिल्ह्यात घडली असून, सहा वर्षीय चिमुकलीला न्याय मिळण्यासाठी सरकारने जलदगती न्यायालयात खटला चालवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.

अशी मागणी राष्ट्रवादी महिला प्रदेशाध्यक्ष ॲड. रोहिणी खडसे यांनी केली आहे. (Adv Rohini Khadse statement government prosecute 6 year old child in fast track court and take strict action against culprits jalgaon crime news)