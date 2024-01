Jalgaon Crime News : गोविंदा रिक्षास्टॉप चौकात तरुणाच्या पोटात खुपसला चॉपर

Jalgaon Crime News : शहरातील गोविंदा रिक्षा स्टॉपजवळील एक्सिस बँके जवळील डिपी जवळ मंगळवारी (ता.१६) अकरा वाजेच्या सुमारास एका तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करुन जखमी करण्यात आले.

येसाजी हेमराज चव्हाण (वय-३६ रा.बालाजीपेठ, मारवाडी व्यायाम शाळेजवळ) असे जखमीचे नाव असून दोन गटात झालेल्या झोंबाझोंबीनंतर या ठिकाणी चौकात दगडफेकही झाली. (youth was attacked with sharp weapon and injured jalgaon crime news)