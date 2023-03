Sakal Impact : फैजपूरला ठेकेदाराकडून कामे सुरु; ‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल

फैजपूर (जि. जळगाव) : किरकोळ बांधकामाचा वार्षिक ठेका दिलेल्या ठेकेदाराने शहरात ढापे व अत्यावश्यक किरकोळ बांधकामाची (Construction) कामे करण्यासाठी नकार दिल्याने या ठेकेदारासमोर पालिका हतबल झाल्याच्या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने आज वृत्त प्रसिद्ध केले. (after news published in sakal newspaper about municipality is helpless in front of contractor has started work at Faizpur jalgaon news)

त्याची पालिकेने दखल घेत, शहरातील न्हावी दरवाजा जवळील नारखेडे वाड्यात असलेल्या मुख्य रस्त्यावरील ढाप्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. येथील पालिकेकडून नागरिकांच्या अत्यावश्यक नागरी सुविधांसाठी किरकोळ बांधकामाचा वार्षिक ठेका दरवर्षी दिला जातो. या ठेक्यात झालेल्या कामांसाठीचा खर्च पालिका करते.

या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ या वर्षांसाठी किरकोळ वार्षिक कामांचा ठेका शहरातील ठेकेदाराला दिलेला आहे. त्याने जेमतेम ढापे, किरकोळ गटारी अशी कामे केली आहेत. यापैकी काही कामांचे बिल पालिकेकडून अदा करण्यात आले आहे.

तर ठेकेदाराची काही कामांचे बिलांची पालिकेकडे घेणे बाकी आहे. बाकी बिलांची रक्कम मिळणार नाही, तोपर्यंत दुसरी कामे न करण्याचा पवित्रा घेत संबंधित ठेकेदाराने वार्षिक ठेक्यातील कामे करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.

त्यामुळे किरकोळ कामे रखडली होती. पालिकेच्या सभेत आवश्‍यक त्या ठिकाणी ढापे टाकण्याच्या विषयावर चर्चा होऊन पालिकेच्या बांधकाम अभियंत्यांकडे नगरसेवकांनी पाठपुरावा देखील केला होता.

त्यांनी संबंधित ठेकेदाराकडून वार्षिक ठेक्याच्या शर्ती अटीनुसार ही सर्व कामे करून घेणे अपेक्षित असताना उलट या ठेकेदाराची पाठराखण केल्याचे दिसून येत होते. या विषयावर लोकभावना तीव्र झाल्याने ‘सकाळ’ने रविवारच्या अंकात ‘त्या’ कामांना ठेकेदाराकडून नकार’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले.

त्याची दखल घेत, शहरातील उत्तरेस असलेल्या न्हावी दरवाजा जवळील नारखेडे वाड्यात मुख्य रस्त्यावरील ढाप्याच्या कामाला सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे वार्षिक ठेकेदार त्याच्या बाकी बिलांची रक्कम मिळणार नाही, तोपर्यंत दुसरी कामे करणार नाही यावर ठाम असल्याने पालिकेने दुसऱ्या ठेकेदाराकडून हे काम करणे सुरु केले आहे.

यासोबतच इस्लामपुरा मशिदजवळ व न्हावी दरवाजाकडून तडवी वाड्याकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर तसेच नारखेडे वाड्याकडून तहानगरकडे मुख्य रस्त्यावर देखील ढापे त्वरित टाकण्यात यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, वार्षिक ठेक्याची मुदत ३१ मार्चला संपणार आहे. या ठेक्याच्या मुदतीत शर्ती अटी नुसार संबंधित ठेकेदाराने वार्षिक ठेक्याची कामे न केल्यास त्याच्या काही कामांचे बिलांची बाकी रक्कम अदा करू नये. शिवाय वार्षिक कामांचा ठेका देताना आदेशात असलेल्या शर्ती व अटींचा भंग झाल्याने योग्य ती कारवाई देखील करावी, अशी मागणी होत आहे.