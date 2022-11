By

जळगाव : शहरासह विविध मंदिरातील साहित्य चोरी करणाऱ्या अट्टल गुन्हेगाराला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली. सुरेश बबनराव केवारे (वय ६५, मुळ रा. खामगाव, ह.मु जळगाव रेल्वेस्थनकामागे) असे अटकेतील गुन्हेगाराचे नाव आहे. (after serving one year sentence again robbed temple Jalgaon Latest Crime News)

गजानननगरातील जागृत महादेव मंदिरात चोरी केल्याचा गुन्हा जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात दाखल आहे. सुरेश केवारे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, गजानननगरातील चोरीच्या घटनेत केवारे असल्याची माहिती निरीक्षक किशनराव नजनपाटील यांना मिळाली होती. त्यांच्या पथकातील विजयसिंग पाटील, सुधाकर अंभोरे, जितेंद्र पाटील, अकरम शेख, विजय पाटील, नितीन बाविस्कर, प्रीतम पाटील, अविनाश देवरे, हरीश परदेशी यांच्या पथकाने रेल्वेस्थानकामागील पुलाखालून सुरेशला ताब्यात घेतले.

पोलिसांनी खाक्या दाखविल्यावर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, शहरातील आणखी काही चोरीच्या घटना उघड होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यापूर्वी सुरेश कैवारे याला जळगाव शहरातील मंदिरातून साहित्य चोरीच्या गुन्ह्यात एका वर्षाची शिक्षा झाली आहे. शिक्षा भोगून आल्यावर त्याने पुन्हा चोरीचा धंदा सुरू केला आहे.

