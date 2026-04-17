Ajanta Ghat Traffic : महिनाभरात 7 वेळा वाहतूक ठप्प! अजिंठा घाटातील कोंडीवर काय आहे रामबाण उपाय? 'या' 5 किलोमीटरमुळं अडलं घोडं

शहापूर (ता. जामनेर) : अजिंठा घाटात वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी (Ajanta Ghat Traffic) तोंडापूर, हाडोळा, धावडा मार्ग उत्तम पर्याय ठरणार आहे. तोंडापूर येथून खानदेश सीमेपर्यंत डोंगररांगा पोखरून सात किलोमीटर या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण झाले. .मराठवाड्याच्या उर्वरित धावड्यापर्यंतच्या पाच किलोमीटर रस्त्याचे काम बाकी आहे. या रस्त्याचे काम तातडीने केल्यास अजिंठा घाटात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीपासून वाहनधारकांची सुटका होईल. गेल्या महिनाभरात अजिंठा घाटात वेगवेगळ्या कारणांमुळे सात वेळा वाहतूक ठप्प झाली होती..मराठवाड्यातील पुढील हद्दीतील पाच किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यास मराठवाड्यासह विदर्भात जाण्यासाठी वाहनधारकांना हा रस्ता सोयीचा आहे. तसेच, अजिंठा घाटातील वाहनांची मोठी वर्दळ कमी होईल. हा रस्ता धावडा, श्रीक्षेत्र जाळीचा देव, बुलढाणा, जालना जाण्यासाठी अंतर कमी होऊन सोयीचा होणार आहे..त्यामुळे परिसरातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि सुलभ होईल. यासाठी मंत्री गिरीश महाजन व मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन पाच किलोमीटर रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी वाहनधारकांनी केली आहे..एक महिन्यात सात वेळा वाहतूक ठप्प१६ मार्च : एक तास वाहतूक ठप्प२४ मार्च : चार तास२५ मार्च : आठ तास२९ मार्च : तीन तास१ एप्रिल : एक तास१० एप्रिल : तीन तास१५ एप्रिल : पाच तास.