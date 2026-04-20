Jalgaon Gold Market : अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधला! एका दिवसात 20 कोटींची उलाढाल; भाव वाढूनही दागिन्यांच्या खरेदीला पसंती, पाहा काय होता दर

जळगाव : येथील सुवर्ण बाजाराला रविवारी (ता. १९) अक्षयतृतीयेमुळे झळाळी मिळाली. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेला अक्षयतृतीयेचा मुहूर्त साधत ग्राहकांनी सोने खरेदीला (akshaya tritiya gold buying jalgaon 2026) चांगला प्रतिसाद दिला. रोज होणाऱ्या विक्रीपेक्षा तिप्पट विक्री झाली. सुमारे १५ ते २० कोटींची उलाढाल झाल्याचा अंदाज सुवर्ण व्यावसायिकांनी वर्तविला. सुमारे १२ ते १३ किलो सोने विक्रीचा अंदाज आहे..सोन्याचा भाव एक लाख ५२ हजार ८०० (विनाजीएसटी, प्रतिदहा ग्रॅम) होता. भाव अधिक असला, तरी अक्षयतृतीयेचा मुहूर्त चुकायला नको. सोने खरेदी करायलाच हवी, शिवाय सोन्यातील गुंतवणूक मोठा परतावा देणारी ठरते. यामुळे रविवारी दुपारीनंतर सुवर्ण बाजारात खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी झाली होती..काल सकाळपासून पितरांच्या नावाने अग्नीत पुरणपोळी, आंब्याच्या रसासह इतर पदार्थांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. भोजनानंतर अनेकांनी सुवर्ण बाजार गाठत सोने खरेदी केली. भाव वाढले असले, तरी बजेटनुसार सोन्याचे दागिने खरेदी केली. सायंकाळनंतर सोने खरेदीसाठी गर्दी अधिक झाली..सकाळी कमी प्रतिसादरविवार सुटीचा दिवस असतो. बाजारपेठा बंद असतात. मात्र, अक्षयतृतीयेनिमित्त बाजार सुरू होता. उन्हाची तीव्रता अधिक होती. यामुळे दुपारी एकपर्यंत ग्राहकांचा सोने खरेदीस अल्प प्रतिसाद होता. दोननंतर चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले. चांदीचा भाव दोन लाख ६० हजार रुपये (प्रतिकिलो, विनाजीएसटी) होता..सोन्या-चांदीचे गेल्या काही दिवसांतील भाव (विनाजीएसटी)तारीख सोने प्रतिदहा ग्रॅम चांदी प्रतिकिलो११ एप्रिल १ लाख ५० हजार ५०० २ लाख ४५ हजार१४ एप्रिल १ लाख ५१ हजार ५०० २ लाख ५२ हजार१५ एप्रिल १ लाख ५३ हजार २ लाख ५६ हजार१७ एप्रिल १ लाख ५१ हजार १७० २ लाख ५३ हजार१८ एप्रिल १ लाख ५२ हजार ८०० २ लाख ६० हजार१९ एप्रिल १ लाख ५२ हजार ८०० २ लाख ६० हजार.