Jalgaon Rain Damage : रावेर तालुक्यात हाहाकार! माजी उपनगराध्यक्ष बेपत्ता; 20 जनावरे गेली वाहून

Jalgaon Rain Damage : महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशातील सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी झालेल्या ढगफुटीमुळे तालुक्यातील जवळपास सर्वच नदी-नाल्यांना पूर आला.

या पुरात तालुक्यातील दोघांचा बुडून मृत्यू झाला असून, एक जण बेपत्ता आहे. या अचानक आलेल्या पुरात २० जनावरे वाहून गेली असून, १४५ घरांचे नुकसान झाले आहे. (Almost all rivers and streams in taluka were flooded due to cloudburst jalgaon rain damage news)

तालुक्यातील मोरव्हाल येथील बळीराम रायसिंग बारेला (वय ४५) हा शेतमजूर किराणा घेण्यासाठी गेला असता अभोडा नाल्याला आलेल्या पुरात वाहून गेला.

सकाळी त्याचा मृतदेह सापडला तर शहरातील फुकटपुरा भागातील शेख इकबाल शेख सत्तार (वय ५६) हे नागझिरी नाल्याशेजारील आपल्या घरात पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढल्याने घराची भिंत पडून आणि पाण्यात बुडून त्यांचा मृत्यू झाला.

घरात शिरलेले पुराचे पाणी.

येथील माजी उपनगराध्यक्ष आणि रावेर शिक्षण संवर्धक संघाचे संचालक सुधीर गोपाळ पाटील (वय ४८) हे बुधवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास त्यांच्या जुन्या घरातून अवघे २०० मीटर अंतरावर असलेल्या नवीन घरात येत असता मोटरसायकल घसरल्याने नागझिरी नाल्याच्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेले असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

आज सकाळपासून त्यांचे नातेवाईक आणि प्रशासनाने युद्ध पातळीवर शोधकार्य सुरू केले असून, सायंकाळी उशिरापर्यंत ते आढळून आले नाहीत. त्यांची मोटारसायकल नाल्यात आढळून आली आहे.