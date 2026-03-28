Amalner Shooting Death : धक्कादायक! अमळनेरमध्ये गावठी कट्ट्यातून 'मिस फायर' अन् शिवसेनेच्या उमेदवार पुत्राचा बंदुकीची गोळी लागून करुण अंत

अमळनेर (जळगाव) : शहरातील अमलेश्वरनगरात बंदुकीची गोळी लागल्याने तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. २७) रात्री नऊच्या सुमारास (Young businessman Arun Mahajan dies in Amalner) घडली. अरुण सुरेश महाजन असे मृत तरुणाचे नाव आहे. अरुण महाजन याचा कुबेर मंडप नावाने व्यवसाय आहे. .गावठी कट्टा हाताळत असताना नजरचुकीने 'मिस फायर' झाल्याने ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटना घडताच त्यास तातडीने डॉ. अनिल शिंदे यांच्या रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी तपासून अरुण यास मृत घोषित केले..घटनेची माहिती मिळताच डॉ. अनिल शिंदे यांच्या रुग्णालयात गर्दी उसळली होती. पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय निकम यांनी तातडीने घटनेची माहिती घेतली. नेमका प्रकार काय, याबाबत रात्री उशिरापर्यंत पोलिस तपास सुरू होता..दरम्यान, अरुण अत्यंत होतकरू होता. मंडप व्यवसायातून तो प्रचलित झाला होता. अरुण महाजन यांच्या आई आशा सुरेश महाजन यांनी प्रभाग १८ मधून शिवसेनेकडून यंदाची नगर परिषद निवडणूक लढविली होती. या घटनेने अमलेश्वरनगर व माळीवाडा परिसरात शोककळा पसरली असून, अनेकांनी दुःख व्यक्त केले आहे.