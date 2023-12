While inviting Deputy Chief Minister Ajit Pawar to the Sahitya Samela, Prof. Usha Tambe, Prof. Dr. Ujjwala Mehndale, Prof. Dr. Narendra Pathak. esakal

जळगाव Amalner Marathi Sahitya Sammelan: अमळनेरच्या साहित्य संमेलनास अजित पवार उपस्थित राहणार अमळनेर येथे होत असलेल्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्‍घाटन कार्यक्रमाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार उपस्थित राहणार आहेत.