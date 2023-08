Jalgaon BJP News : भाजयुमो प्रदेश सचिवपदी सोळुंके

Jalgaon BJP News : भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या प्रदेश सचिवपदी अमित सोळुंके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. (Amit Solunke has been appointed as State Secretary of Bharatiya Janata Yuva Morcha jalgaon news)

मुंबईत पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात प्रदेश सरचिटणीस तथा युवा मोर्चा प्रभारी विक्रांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राहुल लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही नियुक्ती करण्यात आली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ते भाजपा युवा मोर्चात कार्य करणाऱ्या आदिवासी कोळी तरूणाला प्रदेश स्तरावर काम करण्याची जबाबदारी व संधी देवून पक्षाने गौरव केल्याची भावना समाजमनात या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.